Het coronavirus kan iedereen treffen, maar vooral ouderen zijn een kwetsbare groep. Toch is je ouders of grootouders verbieden de deur uit te gaan ook geen oplossing. Hoe ga je wél om met je bezorgdheid?

Tot zijn grote verdriet spreekt Edwin de Jong (27) zijn ouders nu even niet. "Ik ben kwaad op ze", zegt hij verdrietig. "Ze doen alsof er nu met corona niks veranderd is. Mijn vader staat nog gewoon met zijn kraam op markt en ook mijn moeder gaat de hele tijd naar winkels."

De Jongs ouders zijn begin zestig en in goede gezondheid, toch maakt hij zich zorgen. Zeker omdat zijn vriendin hoogzwanger is. De verloskundige heeft gezegd dat we daarom heel voorzichtig moeten doen."

Wél of niet naar buiten

De Jong is niet de enige die zich zorgen maakt om zijn ouders. Hoewel het coronavirus iedereen kan treffen, vormen ouderen de meest kwetsbare groep. "De meeste ouderen zijn zich hiervan bewust, " zegt directeur-bestuurder van de Nederlandse ouderenbelangenvereniging ANBO Liane den Haan. De organisatie riep speciaal vanwege het virus een telefonische vragenlijn in het leven en die wordt volgens Den Haan de hele dag platgebeld door angstige en bezorgde ouderen.

"Veel ouderen zijn compleet overstuur omdat ze van hun kinderen helemaal niet meer naar buiten mogen", aldus Den Haan. "Terwijl er maar een kleine groep is die zich echt niet aan de voorschriften houdt."

“Realiseer je dat de maatschappij juist vindt dat mensen op leeftijd ertoe doen en dat jongere mensen je daarom nu willen beschermen.” Martine van Zandvoort, neuropsycholoog

Maar hoe moet dan je wél omgaan met de bezorgdheid om je ouders of grootouders? "Probeer te voorkomen om tegen ze te praten alsof ze kleine kinderen zijn en neem ze serieus", raadt ouderenpsycholoog Simone Lumeij aan. "Zeg niet: 'Je mag niet meer naar de supermarkt.' Maar leg uit wat je angst is en probeer te kijken of je samen tot een alternatieve oplossing kunt komen."

Houd contact

Het probleem is volgens Den Haan dat dertigers en veertigers hun ouders van alles verbieden, maar vervolgens niet of nauwelijks bellen hoe het met ze gaat. "Niet alleen corona, maar ook eenzaamheid is een groot gevaar onder deze groep. Isolatie kan heel depressief maken". Als je vader of moeder gezond is kan het juist een goed idee zijn om samen een ommetje te maken door de buurt. Mits je voldoende afstand houdt."

“Recalcitrantie is een mechanisme om met onze angst om te gaan.” Klinisch neuropsycholoog Martine van Zandvoort

Bovendien kan restricties opleggen ook averechts werken. "Ouderen hebben het gevoel dat ze nu allemaal over één kam worden geschoren en niet meer meetellen", zegt klinisch neuropsycholoog Martine van Zandvoort. "Als je ze dan ook nog dingen gaat verbieden, kan dat leiden tot recalcitrantie."

Aan ouderen wil Van Zandvoort het volgende meegeven. "Realiseer je dat de maatschappij juist vindt dat mensen op leeftijd ertoe doen en dat jongere mensen je daarom nu willen beschermen".

Dat er een groep is die het gevaar lijkt te ontkennen of bagatelliseren is volgens haar niet zo gek.

"Dat doen we allemaal. Het is een mechanisme om met onze angst om te gaan. Alleen worden ouderen hier nu op aangesproken omdat ze kwetsbaarder zijn en de bezorgdheid om hen heel groot is"

Alternatief programma

Lumeij raadt aan om samen met je ouders of opa en oma een alternatief programma op te stellen. "Benadruk ook wat er nog wél kan en help ze hierbij. Bijvoorbeeld door spelletjes te bedenken of elkaar brieven te schrijven."

De Jong hoopt dat zijn ouders alsnog bijdraaien. "Ik zou het vreselijk vinden als ze straks hun kleinkind niet kunnen leren kennen."

