Voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA ziet in de coronacrisis een goede aanleiding om te kijken naar ingrijpende veranderingen in zijn sport.

"We moeten denken in kansen", zegt Infantino maandag, op zijn vijftigste verjaardag, in een interview met La Gazzetta dello Sport. "Misschien kunnen we het mondiale voetbal hervormen door een stap terug te doen."

De voetbalkalender zit al jaren bomvol door nationale competities, bekers, Europese competities, interlands en grote toernooien. Dat wordt nog eens extra duidelijk nu de sport volledig stilligt door het coronavirus en er oplossingen gevonden moeten worden voor wedstrijden en toernooien die niet als gepland kunnen doorgaan.

De Europese voetbalbond UEFA besloot vorige week om het EK met een jaar te verplaatsen en de Zuid-Amerikaanse federatie CONMEBOL deed hetzelfde met de Copa América. Infantino hoopt dat die "mentaliteit van solidariteit en samenwerking" ook gebruikt zal worden om op de lange termijn veranderingen in het voetbal door te voeren.

"Nieuwe formats. Minder toernooien, maar wel interessantere. Misschien minder ploegen, maar een evenwichtigere verdeling. Minder wedstrijden om de gezondheid van spelers te beschermen, maar meer echte gevechten", somt de Zwitser een aantal ideeën op.

"Dit is geen sciencefiction; laten we erover praten. Gezondheid is nu natuurlijk het belangrijkst, maar het voetbal loopt het risico in een recessie te belanden door de coronacrisis. Er zijn harde maatregelen nodig en we zullen allemaal offers moeten brengen."

