De Japanse premier Shinzo Abe heeft maandag voor het eerst gezegd dat hij het verplaatsen van de Olympische Spelen een reële optie vindt. Door de uitbraak van het coronavirus lijkt het grootste sportevenement ter wereld komende zomer niet gehouden te kunnen worden.

Japanse officials spraken de laatste weken continu hun vertrouwen uit in het doorgaan van de Spelen. Ruim een week geleden zei Abe nog dat hij ervan overtuigd was dat Spelen komende zomer gewoon gehouden kunnen worden, maar daar komt hij nu op terug.

"Als het te moeilijk is om de Spelen in volledige vorm te organiseren en als we denken dat de veiligheid van de atleten in het geding komt, dan is uitstel onvermijdelijk", zei Abe maandag in een toespraak aan het parlement.

De uitspraken van de Japanse premier volgen op de toegenomen internationale druk om de Spelen uit te stellen. Meerdere landen hebben zich al uitgesproken voor het verplaatsen van het evenement en Canada maakte zondag zelfs bekend hoe dan ook niet mee te doen, mochten de Spelen komende zomer wél doorgaan.

IOC besluit binnen vier weken over Spelen

In navolging van Abe erkende ook Yoshiro Mori, het hoofd van het organiserend comité achter Tokio 2020, maandag dat het uitstellen van de Spelen "een van de opties is". Hij sluit wel uit dat het toernooi helemaal wordt afgelast.

Het internationaal olympisch comité (IOC) liet zondag al weten dat er over uiterlijk vier weken een besluit zal worden genomen over de Spelen. Veel sporters weten door afgelaste kwalificatietoernooien nog niet of ze überhaupt mogen meedoen.

Daarbij komt dat de trainingsfaciliteiten in veel landen beperkt zijn door de coronacrisis en dat een hoop atleten uit voorzorg moeten thuisblijven, waardoor ze zich niet fatsoenlijk kunnen voorbereiden op de Spelen.

