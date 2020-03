Als de Olympische Spelen in Tokio komende zomer doorgaan, dan doen Canadese sporters in ieder geval niet mee. Zowel het olympisch als het paralympisch comité maakte dat zondag bekend

Canada doet een beroep op het internationaal olympisch comité (IOC) en op gezondheidsorganisatie WHO om de Spelen met een jaar uit te stellen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"We zitten midden in een globale gezondheidscrisis die veel belangrijker is dan sport", aldus de Canadezen. Canada, het eerste grote land dat zegt komende zomer niet mee te willen doen aan de Spelen, heeft zijn atleten inmiddels medegedeeld zich voor te bereiden op de Spelen in 2021.

Het Australische olympisch comité (AOC) wilde nog niet zover gaan dat ze de Spelen zullen boycotten als die deze zomer zullen plaatsvinden, maar heeft de Australische sporters wel geadviseerd zich voor te bereiden op eventuele Olympische Spelen in Tokio in de zomer van 2021.

"Wij geloven dat de atleten nu hun eigen gezondheid en die van hun omgeving voorop moeten zetten, en de mogelijkheid moeten krijgen om bij hun families te zijn", aldus het AOC.

IOC geeft zichzelf vier weken voor een beslissing

De Japanse premier Shinzo Abe erkende maandag voor het eerst dat de Olympische Spelen in zijn hoofdstad Tokio weleens uitgesteld zouden kunnen worden als het evenement door de coronapandemie "niet in zijn volledige vorm" kan plaatsvinden.

Eerder op zondag werd bekend dat het IOC zichzelf vier weken de tijd geeft om een besluit te nemen over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Tokio. Vanwege de coronacrisis neemt de internationale druk steeds verder toe om het evenement te verplaatsen.

Het is de eerste keer dat het IOC openlijk spreekt over de optie van uitstel van de Spelen. Het vierjaarlijkse sportevenement zou volgens planning van 24 juli tot en met 9 augustus moeten duren. De Paralympics zouden op 25 augustus van start moeten gaan.

