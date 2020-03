De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zou niet vreemd opkijken als in Nederland ook een contactverbod wordt opgelegd, zoals ook in Duitsland het geval is. Dat zei hij zondagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur.

In heel het land, maar ook in Rotterdam hield niet iedereen zich zondag aan de adviezen van de overheid om buiten minstens anderhalve meter afstand van elkaar te houden. "Het beeld dat ik terugkreeg van politie, Veiligheidsregio en stadstoezicht is dat mensen redelijk thuisblijven, maar niet zoals ik had gewild. Ik vind het zorgwekkend", aldus Aboutaleb.

In Duitsland geldt sinds kort een samenscholingsverbod waardoor niet meer dan twee personen buiten bij elkaar mogen zijn. "Het zou een afschuwelijke maatregel zijn', zegt Aboutaleb. "Maar als dit soort oproepen en maatregelen niet helpt, zou dit in beeld kunnen komen."

'Onzorgvuldig en ongedisciplineerd gedrag'

Als dertig procent de aanwijzingen niet volgt, kan dat voor waanzinnig veel ellende zorgen, zegt Aboutaleb. "Er is een vorm van nonchalance - het zal mij niet overkomen - bij vooral jonge mensen die in groepsverband aan het sporten zijn. Het is onzorgvuldig en ongedisciplineerd gedrag."

Burgemeesters hebben geen wettelijke basis om speeltuinen en stranden af te sluiten, aldus Aboutaleb. "We hebben niet gezegd 'verboden om de stranden te betreden', maar 'dringend advies om huiswaarts te gaan'. Dan verzinnen we ook nog het trucje om parkeerplaatsen af te sluiten om te ontmoedigen naar het strand te gaan."

Eerder op zondag zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in Buitenhof als burgemeester bereid te zijn om verregaande maatregelen te nemen als dat noodzakelijk is. "Maar we hebben liever dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen, dan hoef je mensen niet op te sluiten in hun huizen", aldus Halsema.

Maandag overleggen de burgemeesters van de grote steden met het kabinet.