Een op de drie inwoners van de Verenigde Staten moet thuis blijven om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Op zondag hebben ook de staten Ohio, Louisiana en Delaware hun inwoners opgedragen om de straat niet op te gaan, waarmee inmiddels zo'n 101 miljoen Amerikanen te maken heeft gekregen met restricties.

Ook de miljoenensteden Philadelphia en Dallas voegen zich zondag aan het lijstje toe. Al eerder hadden de staten New York, Californië, Illinois, Connecticut en New Jersey de winkels en café's gesloten en de inwoners opgeroepen om vooral de deur niet uit te gaan.

In heel de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 32.000 mensen geregistreerd die het coronavirus bij zich dragen. 414 mensen zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19. De staat New York is het zwaarst getroffen met meer dan 15.000 bevestigde besmettingen, waaronder 9.600 in de stad New York zelf. In de staat zijn inmiddels 114 doden gevallen aan de gevolgen van het virus.

'Grootste crisis sinds Great Depression'

"Dit wordt de grootste binnenlandse crisis sinds The Great Depression", aldus de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio, doelend op de crisis van de jaren 30, de grootste economische depressie van de twintigste eeuw.

De Amerikaanse president Donald Trump zet de nationale garde in om de zwaarst getroffen staten te helpen, zo makate hij zondag bekend. De reservisten gaan in New York, Californië en de staat Washington helpen om onder meer noodhospitalen op te zetten.

Ondertussen wordt in de Amerikaanse senaat gesteggeld over een grootschalig financieel hulppakket waarmee 1,8 biljoen dollar (1,7 biljoen euro) gemoeid is. Diverse democraten stemden tegen omdat het pakket te veel gericht zou zijn op het bedrijfsleven en niet op de werknemers in de zorg. De Democratische senaatsleider Chuck Schumer zegt dat er binnen 24 uur overeenstemming zal zijn.

