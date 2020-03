Filmproducent Harvey Weinstein, die onlangs werd veroordeeld tot 23 jaar celstraf, is besmet met het coronavirus. Dat meldt het hoofd van de vakbond van het New Yorkse gevangenispersoneel zondagavond.

De 68-jarige Weinstein zit momenteel vast in de Wende Correctional Facility, in de staat New York. Nadat zondagochtend de test positief bleek te zijn, is Weinstein onmiddellijk in isolatie geplaatst.

Naast Weinstein is ook bij een andere gevangene van Wende officieel het coronavirus vastgesteld. Het hoofd van de vakbond maakt zich zorgen over het gevangenispersoneel dat volgens hem te weinig middelen heeft om zich tegen het virus te beschermen. De staat New York is binnen de Verenigde Staten het zwaarst getroffen met meer dan 15.000 bevestigde besmettingen, waaronder 9.600 in de stad New York zelf. In de staat zijn inmiddels 114 doden gevallen aan de gevolgen van het virus.

Vrijdag werd bekend dat er wordt gewerkt om de gevallen filmproducent naar Los Angeles te krijgen. Weinstein moet nog terecht staan in die stad, op verdenking van verkrachting en seksueel misbruik. Als de rechter beslist dat hij zich hieraan schuldig heeft gemaakt, kan Weinstein tot 28 jaar celstraf worden opgelegd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.