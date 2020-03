De Nederlandse volleybalbond Nevobo heeft zondag per direct alle lopende competities beëindigd. Dat geldt ook voor de Eredivisie. Er wordt dit seizoen geen kampioen uitgeroepen.

Eerder deze week was al besloten de lagere divisies stop te zetten en sprak de bond de hoop uit dat er in april eventueel gespeeld zou kunnen worden. Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus ziet de Nevobo nu geen andere oplossing.

"De Nevobo betreurt deze beslissing te moeten nemen en was graag tot een andere conclusie gekomen. Maar gezien de huidige situatie in Nederland en de wereld is dit de enige logische uitkomst, waardoor alle betrokkenen de duidelijkheid krijgen die ze verdienen."

De bond meldt onder meer dat de beslissing wordt gedeeld door de meeste Eredivisie-clubs. "Sport is terecht een bijzaak geworden. De tijd en aandacht die er nu is moet worden besteed aan het bestrijden van de huidige crisis en de gevolgen daarvan."

Doordat er dit seizoen geen kampioenen zijn, moet de bond nu in gesprek met de Europese volleybalbond CEV over de invulling van de Nederlandse teams in de Europese competities voor komend seizoen.

Daarnaast gaat de Nevobo zich buigen over promotie en degradatie. Over die scenario's wordt de komende periode een besluit genomen.

