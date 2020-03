Duitsland verbiedt mensen om op straat bij elkaar te komen in groepen van drie of meer mensen, meldt bondskanselier Angela Merkel zondag tijdens een ingelaste persconferentie. Op die manier wil het land de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Volgens Duitse media zijn zowel federale als lokale overheden het eens over de noodzaak van zo'n contactverbod. De nieuwe maatregel zal in ieder geval de komende twee weken gelden.

Wel geldt er een uitzondering voor families en andere huishoudens. Ook mogen mensen in grotere groepen werken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, zegt Merkel.

Wie zich niet aan het contactverbod houdt riskeert een boete die kan oplopen tot 25.000 euro.

In Duitsland zijn tot nu toe 93 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is een relatief laag aantal afgezet tegen de ongeveer 22.000 bevestigde besmettingen in het land. Net als in Nederland zijn bijeenkomsten met veel mensen verboden. Theaters, sportclubs, moskeeën, synagoges en kerken zijn gesloten.

Merkel heeft de Duitse bevolking eerder deze week in een tv-toespraak opgeroepen de situatie rond het coronavirus zeer serieus te nemen en zich aan de nieuwe gedragsregels te houden. Zij noemde de coronacrisis "de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.