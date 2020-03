Luchtvaartmaatschappij Emirates laat aan Reuters weten de vluchten naar 109 bestemmingen te hebben geschrapt. Het gaat om bijna 70 procent van de 159 internationale bestemmingen. Wereldwijd verkeren diverse luchtvaartmaatschappijen in zwaar weer.

Emirates is een van de grootste spelers binnen de internationale luchtvaartbranche en heeft onder meer Seattle en Bejing aan de lijst van opgeschorte bestemmingen toegevoegd. Die laatste is opvallend, aangezien de situatie in China rondom het coronavirus stabiel lijkt te worden.

Ook andere vliegmaatschappijen houden hun toestellen aan de grond. De bestuursvoorzitter van Turkish Airlines heeft zondag laten weten dat 85 procent van de passagiersvliegtuigen op dit moment niet wordt gebruikt. Turkije heeft immers vluchten uit meer dan 60 landen verboden, meldt Reuters.

Bovendien zijn passagiers ouder dan 65 niet welkom aan boord, nadat Ankara zaterdag een avondklok had opgelegd aan senioren.

Transavia heeft vorige week aangekondigd dat alle geplande vluchten tussen maandag 23 maart en zondag 5 april komen te vervallen. Het bedrijf zegt wel door te gaan met het repatriëren van Nederlanders die zijn gestrand in het buitenland.

KLM rekent op kabinet

Woensdag bereikte KLM samen met vakbonden een akkoord over de noodmaatregelen die de luchtvaartmaatschappij zal treffen. Door de coronacrisis is 80 tot 90 procent van de vluchten geschrapt, waardoor het gros van het personeel niet aan het werk kan.

KLM zal rekenen op de steunmaatregelen van het kabinet en de maximale werktijdverkorting voor het personeel aanvragen.

