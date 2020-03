Max Hartung, een topschermer en de voorzitter van de Duitse atletenvereniging, heeft aangekondigd dat hij de Olympische Spelen van Tokio zal boycotten als het evenement niet uitgesteld wordt.

"Het breekt mijn hart en ik kan wel huilen, maar ik heb mijn besluit genomen: ik zal niet meedoen aan de Spelen als het IOC vasthoudt aan de geplande datums", zei de dertigjarige Hartung in het tv-programma Aktuellen Sportstudio van de ZDF.

"Ik kan momenteel niet trainen, maar belangrijker nog is dat ik heb nagedacht hoe ik als sporter kan bijdragen aan het beëindigen van deze crisis. En dat is door sterk te zijn en het juiste doen en niet door te trainen."

Het IOC en het Japanse organisatiecomité houden nog steeds vast aan Spelen van 24 juni tot en met 9 augustus, maar de druk wordt steeds groter om het evenement uit te stellen. Alle (kwalificatie)wedstrijden zijn stilgelegd door het coronavirus en veel sporters kunnen niet (veilig) trainen.

Hartung deed in 2012 (zevende op sabel) en 2016 (tiende op sabel) al mee aan de Spelen. De Europees kampioen (individueel) van 2017 en 2018 is de eerste bekende sporter die hardop heeft uitgesproken de Spelen te boycotten.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF heeft het IOC zondag via een brief gevraagd om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het wel of niet doorgaan van Tokio 2020.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.