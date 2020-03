Ook de bouwsector zal de dupe worden van de coronacrisis. Nieuwe projecten worden uitgesteld, een deel van de lopende projecten is stilgelegd en Oost-Europese bouwvakkers pakken hun biezen, schrijft Het Financieele Dagblad.

Eind 2019 kreeg de sector al te maken met vertragingen en hogere kosten vanwege de nieuwe PFAS-norm. Daarop volgde de stikstofcrisis, waardoor de bouw geen forse groei hoeft te verwachten in 2020 en 2021. De coronacrisis vormt wederom een grote klap.

Coen van Rooyen, directeur van de bouwbranchevereniging NVB, laat aan FD weten dat volgens leden veel geplande bouwprojecten stil komen te liggen. Als voorbeeld geeft hij de reactie van een hotelketen aan een bouwbedrijf: "De opdracht voor de bouw van een nieuw hotel wordt nu even niet ondertekend. De bezetting van de hotels daalde namelijk met 96 procent."

Hoewel de meeste bouwprojecten die al in uitvoering zijn nog redelijk goed lopen, vallen er ook projecten compleet stil. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met besmet personeel dat niet vervangen kan worden. Ook liggen grote renovatieklussen bij onder andere woningcorporaties stil, omdat bewoners zo veel mogelijk thuis moeten werken.

Tot slot keren veel Oost-Europese werknemers huiswaarts richting Polen, Roemenië of Hongarije in verband met Pasen. Zo willen ze voorkomen hier of elders in quarantaine te belanden.

