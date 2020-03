De afgelopen 24 uur is het aantal mensen dat binnen Nederland overleed aan de gevolgen van het coronavirus met 43 patiënten gestegen naar 179, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag. Het RIVM signaleerde 573 nieuwe besmettingen, waarmee het totale aantal op 4.204 kwam.

Het aantal vastgestelde nieuwe besmettingen is gedaald ten opzichte van zaterdag, toen er 637 patiënten bijkwamen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt echter veel hoger, doordat lang niet iedereen meer wordt getest. Het RIVM gebruikt de schaarse testcapaciteit voor andere prioriteiten.

Binnen Nederland overleden er nog niet eerder zo veel patiënten binnen één etmaal. Op vrijdag en zaterdag kwamen er zestig personen om het leven, gelijk verdeeld over beide dagen.

De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar, aldus het RIVM. Bijna duizend personen zijn nu opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

De meeste personen die positief zijn getest, wonen in Noord-Brabant. Daar zijn 1.404 mensen besmet met het coronavirus. Daarna komen Zuid-Holland met 585, Noord-Holland met 535 en Limburg met ruim 400 coronapatiënten.

RIVM: 'Genezingen zijn moeilijk om in kaart te brengen'

Woordvoerder Harald Wychgel vertelde eerder al in gesprek met NU.nl dat het overgrote deel van de nog niet bevestigde besmette coronapatiënten amper of zeer lichte klachten heeft. Zij kunnen het virus zonder te weten wél overdragen. "Daarom is het zaak dat iedereen zo veel mogelijk binnen blijft", aldus Wychgel.

Het instituut wil daarnaast graag het aantal genezingen melden, maar dit is lastig in kaart te brengen. In tegenstelling tot een besmetting, is het niet verplicht om een genezing te melden. Het RIVM is wel bezig met het verzamelen van deze cijfers.

De overheid verstuurde een NL-Alert met coronamaatregelen. (Foto: Pro Shots)

NL-Alert om verspreiding virus te controleren

De Rijksoverheid verstuurde zondag een NL-Alert waarin Nederlanders gewezen werden op de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus. Men moet te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar houden en bij klachten binnenblijven.

Zaterdag werden veel dagjesmensen gespot in de natuur en op Nederlandse stranden. Burgemeesters van badplaatsen en gemeenten roepen op om weg te blijven, terwijl vereniging Natuurmonumenten Nederlanders opriep om niet meer de natuur in te trekken.

Ov-bedrijf NS benadrukte al eerder dat de weinige treinen die nog rijden, alleen gebruikt moeten worden door bijvoorbeeld zorgpersoneel voor woon-werkverkeer.

Sinds zondag zijn er wereldwijd meer dan 300.000 besmettingen vastgesteld, aldus de Johns Hopkins University. Meer dan 13.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, tegenover ruim 92.000 personen die gezond zijn verklaard.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.