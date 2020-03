Nu er geen wedstrijden worden gespeeld en de inkomsten opdrogen, kunnen veel Nederlandse sportclubs in de financiële problemen komen. Ook in de Keuken Kampioen Divisie, waar veel clubs al weinig marge hadden, heerst onzekerheid.

Drie keer in de week organiseert de Coöperatie Eerste Divisie (CED) een conferencecall waarin de Keuken Kampioen Divisie-clubs overleggen over de problemen die de uitbraak van het COVID-19-virus met zich meebrengt.

"Er is geen paniek, maar er zijn zeker zorgen, met name als dit heel erg lang gaat duren", zegt directeur Marc Boele van de CED in gesprek met NU.nl.

Voorlopig ligt al het Nederlandse voetbal in ieder geval stil tot 6 april en is er nog hoop dat het huidige seizoen uitgespeeld kan worden, maar het lijkt waarschijnlijker dat er nog maanden niet gevoetbald kan worden.

"En dat betekent dat inkomstenbronnen als de verkoop van tickets en de horeca in stadions blijven stilliggen, terwijl de kosten niet stoppen", aldus Boele. "Er valt nu nog niks te zeggen over de duur van deze crisis, maar het is duidelijk dat veel clubs in de problemen kunnen komen."

Marc Boele (rechts) is al jaren de directeur van de Coöperatie Eerste Divisie. (Foto: Pro Shots)

'Wat betekent dit op lange termijn voor continuïteit?

Verschillende clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hadden ook voor de coronacrisis al financiële zorgen. Zo kregen Roda JC en FC Den Bosch dit seizoen drie punten aftrek voor het schenden van licentieregels en vreest FC Dordrecht voor zijn toekomst zonder financiële steun van de gemeente.

"We gaan hier met z'n allen gierend door de bocht. Of niet. Alle scenario's zijn op dit moment te bedenken", zei interim-directeur Karel Bouckaert woensdag tegen VI.

Volgens Boele reageren de meeste clubs nog relatief rustig in de conferencecalls die de CED organiseert. "Maar natuurlijk kijkt iedereen naar wat dit op de korte termijn betekent voor zijn liquiditeit en op de lange termijn voor zijn continuïteit."

Geldt noodmaatregel voor voetbalclubs?

De eerste oplossing is dat alle clubs uit het betaald voetbal een tijdelijke werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd voor hun medewerkers.

Via de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunnen ondernemers die minimaal 20 procent minder omzet verwachten, bij uitkeringsinstantie UWV maximale werktijdverkorting aanvragen, maar het is nog niet duidelijk of voetbalclubs daarvoor in aanmerking komen.

"Moet die 20 procent omzetdaling per direct zijn? Dan zal het voor de meeste clubs niet gelden", zegt Boele. "Maar als je het doortrekt naar volgend seizoen, geldt het waarschijnlijk wel. We raden de clubs dan ook met klem aan om de inkomstenderving door de crisis heel precies bij te houden."

Een goede timing was dat de Nederlandse voetbalclubs afgelopen woensdag de derde van vier termijnen van de mediagelden betaald kregen. "Dus er zijn nog inkomsten", aldus Boele, die ook heeft gelezen dat in Duitsland spelers van Borussia Mönchengladbach vrijwillig een deel van hun salaris hebben ingeleverd.

"Dat zet daar misschien zoden aan de dijk, maar de salarissen in de Keuken Kampioen Divisie liggen by far niet op dat niveau. Ik vraag me af of dat hier de ondergang van een club kan voorkomen."

