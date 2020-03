NOC*NSF heeft in een brief aan het internationaal olympisch comité (IOC) aangedrongen om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de doorgang van de Olympische Spelen.

Het IOC blijft een beslissing over de Spelen van komende zomer in Tokio voorlopig voor zich uitstellen. De uiterste deadline is op papier zestig dagen voor het begin van de Spelen. Door het coronavirus zou die deadline wat NOC*NSF betreft eerder moeten zijn, meldt de organisatie in de brief (link).

"Om een deel van die onzekerheid weg te kunnen nemen, is in de brief aan het IOC gevraagd om snel met een planning te komen voor de besluitvorming", zegt NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen dan ook tegen de NOS. "Zorg voor duidelijkheid."

"We horen veel bezorgdheid onder de sporters. Zij vinden maar één ding echt belangrijk en dat is de gezondheid van de hele bevolking. Hun persoonlijke leed is daaraan ondergeschikt."

'Spelen alleen door als virus onder controle is'

NOC*NSF vindt het nog te vroeg om het IOC op te roepen om het hele evenement uit te stellen. "Het is goed dat bonden hun zorgen uiten. Dat horen wij, dat herkennen en erkennen wij."

De sportkoepel vindt dat de Spelen alleen door kunnen gaan als de verspreiding van het coronavirus wereldwijd "stevig onder controle is".

De gezondheid van de atleten mag volgens de sportkoepel niet in het geding komen. "Wij blijven de adviezen van WHO en in Nederland van RIVM nauwlettend volgen, want gezondheid en veiligheid voor sporters, coaches en het publiek staan voorop."

