Brescia-eigenaar Massimo Cellino vindt dat er per direct een streep door de Serie A gezet moet worden. Hij vindt het onvoorstelbaar dat sommige clubs alweer willen trainen.

"Het zou van weinig intelligentie getuigen als we dit seizoen nog voortzetten", zei Cellino tegen Corriere dello Sport. "Ik kan op dit moment alleen aan volgend seizoen denken."

Brescia, dat in de regio Lombardije ligt, is een van de steden die zwaar getroffen is door het coronavirus. In de afgelopen 24 uur alleen al vielen 52 doden in de stad. Zaterdag werden de maatregelen in Italië verder aangescherpt.

Cellino haalde dan ook uit naar clubs als Lazio die zo snel mogelijk weer willen voetbalen. "Laat Lazio de titel lekker hebben, als ze die zo graag willen", fulmineerde hij. "Hoe kunnen we hier over de Serie A spreken, terwijl de pest voor onze deur staat? Voetbal interesseert me nu niet."

Brescia is een van de zwaarst getroffen steden in Italië. (Foto: Pro Shots)

'Bevolking Brescia lijdt in stilte'

De ondernemer heeft vooral te doen met de lokale bevolking. "Je voelt je hulpeloos. Elke dag verliezen mensen hun ouders, familieleden of vrienden. Zij lijden in stilte. Leven staat voor mij voorop, dus voetballen gaat dit seizoen gewoon niet meer gebeuren."

"Mensen die niet doorhebben wat er gaande is, zijn erger dan het virus zelf", vervolgde Cellino. "Ik geloof niet in wonderen, daar ben ik lang geleden al mee gestopt. We moeten op de resetknop drukken. Het gaat nu om overleven. Wees realistisch: dit is de pest."

De Brescia-eigenaar begrijpt dat het stopzetten van de competitie ook financiële gevolgen heeft. Wat hem betreft deelt iedereen dan ook in de kosten. "We hebben twee derde van de competitie gespeeld, dus haal een derde van de salarissen af, een derde van de tv-gelden en een derde van de belastingen. Dat is de makkelijkste oplossing."

