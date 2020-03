Vele honderden mensen hebben zich de afgelopen twee dagen bij het Rode Kruis gemeld omdat zij beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen hebben liggen die zij willen afstaan aan zorgmedewerkers. In ziekenhuizen en op andere zorgplekken is dringend behoefte aan onder meer mondkapjes, handschoenen en schorten.

Het Rode Kruis helpt de overheid met het inzamelen van medische beschermings- en hulpmiddelen die tijdens de coronacrisis hard nodig zijn. Door dit centraal te doen, komen de materialen terecht bij de zorginstellingen waar ze op dit moment het hardst nodig zijn.

Wie bijvoorbeeld mondkapjes, chirurgische maskers of beschermingsbrillen op voorraad heeft en deze wil afstaan, kan zich per e-mail melden bij het Rode Kruis. Dit hebben de afgelopen dagen dus vele honderden Nederlanders, particulieren en ondernemers gedaan.

Zij worden vervolgens gebeld door vrijwilligers van het Rode Kruis, die controleren of de spullen inderdaad aan de criteria voldoen om op dit moment in de zorg gebruikt te worden.

Tientallen medewerkers controleren nu de meldingen

Daarna wordt er met de gevers overlegd hoe de spullen bij een verzamelpunt van het Rode Kruis kunnen komen. Als het materiaal centraal verzameld is, doet het Rode Kruis opnieuw een check voordat het materiaal wordt overgedragen aan de zorg.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft vervolgens een lijst met locaties waar momenteel veel behoefte is aan maskers of schorten en andere materialen.

Het callcenter van het Rode Kruis wordt momenteel doorlopend bezet door 25 mensen om alle mails te verwerken. Wie denkt spullen in huis te hebben, kan eerst op de lijst die de overheid heeft opgesteld controleren wat er op dit moment nodig is.

'Veel schilders en hobbyklussers hebben nog maskers liggen'

"Het is in de huidige situatie dus niet de bedoeling dat mensen met hun spullen naar ons toe komen rijden", beklemtoont woordvoerder Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. De hulporganisatie is zondagmiddag druk bezig met een inventarisatie van alle materialen die worden aangeboden.

Concrete aantallen van geboden spullen kan Van der Gaag nog niet noemen. "Maar je moet denken aan schilders, asbestsaneerders of tuinders die ook mondkapjes gebruiken en nog een flinke voorraad hebben liggen. Of hobbyisten die veel in huis klussen en nog een paar pakjes hebben liggen."

In alle Europese landen is momenteel een tekort aan hulpmiddelen

Het Rode Kruis nam vrijdag de centrale opvang van de medische beschermingsmiddelen over nadat veel mensen zich spontaan begonnen aan te bieden. Het landelijke inkoopbeleid voor mondkapjes en andere zaken is inmiddels gecentraliseerd door de overheid.

De vraag overtreft momenteel het aanbod. Ook in andere Europese landen is grote vraag naar mondkapjes, schorten en handschoenen.

