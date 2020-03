Door een grote storing op zaterdag bij de distributiecentra van Albert Heijn zullen de winkelschappen op zondag leger zijn dan gepland. Inmiddels heeft een woordvoerder van het bedrijf aan NU.nl bevestigd dat de storing is verholpen.

Het betrof een technische storing. De supermarktketen heeft niet laten weten om hoeveel filialen het gaat en hoeveel producten dit betreft. Uit een interne memo van het bedrijf blijkt de impact "op alle distributiecentra helaas aanzienlijk is".

Een woordvoerder van het bedrijf laat aan NU.nl weten dat "de distributiecentra vol liggen en de winkels dagelijks meerdere malen bevoorraad worden. Bovendien wordt er extra personeel ingezet in de winkels en in de bevoorrading. Ook worden er op dit moment zo veel mogelijk vrachtwagens ingezet om de bevoorrading op peil te krijgen".

Zeer ongunstig moment door hamsterende consumenten

De distributiestoring kwam op een zeer ongunstig moment. Sinds premier Mark Rutte anderhalve week geleden aankondigde dat mensen zo veel mogelijk vanuit huis moeten werken en dat evenementen niet doorgaan, werd er flink gehamsterd in de supermarkten. "Afgelopen week hadden we net een grote stap vooruit gemaakt in de bevoorrading, maar dit voelt als een stap achteruit", laat een woordvoerder weten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.