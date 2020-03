Spanje verlengt de huidige noodtoestand van vijftien dagen met nog eens vijftien dagen. Het land verwacht dat het ergste deel van de coronacrisis nog moet komen.

Premier Pedro Sanchez heeft de verlenging zondagochtend tijdens een videovergadering gemeld aan regionale leiders. Tijdens de maatregel mogen burgers alleen voor essentiële zaken zoals boodschappen naar buiten.

Na Italië heeft Spanje te maken met de heftigste corona-uitbraak van Europa. Dit weekend is het dodental opgelopen tot 1.326. Het aantal bevestigde besmettingen ligt inmiddels op 24.926.

De Spaanse intensivecareafdelingen beginnen op veel plaatsen vol te raken. "We krijgen nog te maken met de impact van de sterkste en meest schadelijke golf", zei Sanchez zaterdagavond. "Dat zal ons materiaal en de kracht van onze maatschappij testen."

De premier benadrukte de ernst van de situatie en stelde dat het de ergste crisis is sinds de Spaanse burgeroorlog in de jaren dertig. Destijds kwamen ruim een half miljoen mensen om het leven.

Ook Italië scherpt maatregelen aan

Italië scherpte de maatregelen zaterdag ook al aan. Tot 3 april zijn alle niet-essentiële bedrijven en fabrieken gesloten. De meeste Italiaanse winkels waren al gesloten. Voorlopig blijven alleen supermarkten, drogisterijen, apotheken, postkantoren, banken en hun leveranciers operationeel.

Zaterdag kwam het dodental in Italië op 4.825 te staan. Het grootste deel daarvan, 3.095 mensen, komt uit de regio Lombardije.

40 Video Begraafplaatsen Bergamo vol: Italiaans leger ingezet

Macron wil meer maatregelen van Johnson

Ook in Frankrijk is sprake van een lockdown. Mensen mogen alleen naar buiten om boodschappen te doen, naar werk te reizen, alleen te sporten of voor gezondheidszorg. Volgens Franse media heeft president Emmanuel Macron de Britse premier Boris Johnson gevraagd om strengere maatregelen. Doet Johnson dat niet, dan overweegt Macron de grens tussen beide landen te sluiten.

Afgelopen vrijdag sloot de Britse overheid onder meer de horeca en sportscholen. De maatregelen kwamen dagen later dan in de rest van Europa. De Franse krant Liberation schreef dat het besluit van Johnson kwam na een ultimatum van Macron. De Fransman zou hebben gedreigd met een toegangsstop voor iedere Britse reiziger.

