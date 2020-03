De overheid heeft zondagmorgen een NL-Alert verstuurd om coronamaatregelen onder de aandacht te brengen bij Nederlanders. "Het is belangrijk dat iedereen doordrongen raakt van de noodzaak om 1,5 meter afstand te houden en thuis te blijven bij ziekte of verkoudheid", aldus de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op Twitter.

Onder meer NU.nl berichtte zaterdagavond dat het op veel plekken in Nederland erg druk was geweest, ondanks alle getroffen coronamaatregelen door de overheid.

De NS, die een aangepaste dienstregeling volgt en veel minder treinen inzet, zag her en der de treinen vollopen. Het bedrijf herhaalde dat de treinen die nog wél rijden, worden ingezet om bijvoorbeeld zorgmedewerkers naar hun werk te brengen. "De trein is even geen uitje", tweette het ov-bedrijf.

Stranden bij Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk werden drukbezocht vanwege het mooie weer. Gemeenten verzochten iedereen dringen om weg te blijven, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Het is onmogelijk om de noodzakelijke 1,5 meter afstand te bewaren. Respecteer de richtlijnen."

Volgens Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM, kan iedereen gewoon naar buiten, "mits we ons gezond verstand gebruiken. Weese voorzichtig met afspraken en potentieel contact."

Via een NL-Alert kunnen Nederlanders gewezen worden op noodgevallen, zoals een ramp of crisis. Eind december werd het systeem nog getest: bijna 13 miljoen Nederlanders ontvingen toen het waarschuwingsbericht.

