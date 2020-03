Koop een extra bos bloemen, haal producten bij de lokale bakker of groenteboer en ding niet af. Dat was de boodschap van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zaterdagavond in het programma Op1. Ook benadrukte ze dat er meer dan genoeg voedsel in Nederland is.

Nederland is een exportland. Volgens Schouten is het mede daardoor een zware tijd voor onder andere boeren en tuinders: "Vanwege reisbeperkingen ontstaat er nu een overschot aan bepaalde producten op de markt, omdat ondernemers het niet kwijt kunnen in het buitenland."

De sierteelt is hier een voorbeeld van. Toch zijn er ook mooie initiatieven die hierdoor ontstaan: "Kwekers kijken of ze hun bloemen een mooie bestemming kunnen geven in verzorg- of verpleeghuizen", vertelt de minister.

Bovendien roept ze het volk op om mee te helpen: "Kijk ook eens wat je zelf kunt doen. Koop eens een extra bos bloemen en zorg dat de boer, visser en tuinder een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, ook al zou het markttechnisch niet hoeven. Zo kunnen we elkaar helpen."

Tot slot benadrukt de minister meerdere malen dat er echt voldoende voedsel in Nederland is. "Ook als dit langere tijd duurt: ja. Koop bij lokale ondernemers, zo kunnen zij openblijven en verspreid je de mensen beter."

