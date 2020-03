Marouane Fellaini is na terugkeer in China positief getest op het coronavirus. Zijn club Shandong Luneng meldt zondag dat de 32-jarige Belg geen symptomen vertoont.

Fellaini reisde vrijdag van Dubai naar China, omdat het de bedoeling is om de Chinese Super League half april te laten starten.

De middenvelder, die vorig jaar januari van Manchester United naar Shandong Luneng overstapte, werd bij aankomst direct medisch getest en blijkt besmet met het COVID-19-virus.

De 87-voudig international van België moest sowieso al veertien dagen in quarantaine. Die regel geldt voor iedereen die vanuit het buitenland terugkeert in China. Shandong Luneng hoopt over twee weken weer te gaan trainen.

De uitbraak van het coronavirus startte in China, maar Fellaini is pas de eerste speler van een club uit de Chinese Super League die positief is getest op het virus.

De belangrijkste Chinese voetbalcompetitie zou eigenlijk op 22 februari starten.

