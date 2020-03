Hotelketen Marriott gaat twee derde van zijn medewerkers op verplicht verlof sturen, schrijft The Wall Street Journal. Door de coronacrisis heeft de keten op dit moment 75 procent minder inkomsten.

In totaal worden zo'n drieduizend medewerkers gedurende twee tot drie maanden met 'vakantie' gestuurd. Tijdens dit verplichte verlof ontvangen zij 20 procent van hun reguliere loon. Het personeel dat doorwerkt, ontvangt ongeveer een vijfde minder salaris.

De directeur en bestuursvoorzitter vertellen in een videoboodschap dat zij tijdens deze periode helemaal geen salaris zullen ontvangen. Het managementteam moet het doen met de helft van hun reguliere salaris.

Marriott is bijna een eeuw geleden opgericht in de Verenigde Staten en heeft in Nederland onder andere hotels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

