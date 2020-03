UEFA-president Aleksander Ceferin is blij met de eenheid die de Europese voetbalwereld deze week liet zien door het EK een jaar uit te stellen, al zal die beslissing de Europese voetbalbond veel geld kosten.

"Het is duidelijk dat de UEFA door de verplaatsing van het EK honderden miljoenen euro's gaat verliezen", zegt Ceferin zondag in een interview met Welt am Sonntag.

"Het EK is ons vlaggenschip en elke vier jaar met afstand onze belangrijkste inkomstenbron. Het is daarom duidelijk dat de UEFA het grootste offer heeft gebracht", aldus de voorzitter, die met zijn organisatie zo'n 575 miljoen euro aan financiële reserves heeft.

De Europese voetbalbond besloot dinsdag om het Europees kampioenschap vanwege het coronavirus te verplaatsen van komende zomer naar de zomer van 2021. Op die manier hoopt de UEFA ruimte te creëren om de nationale en Europese clubcompetities dit seizoen af te kunnen maken.

De ingrijpende beslissing kwam na een conferencecall met de nationale bonden, clubs, competities en de internationale spelersvakbond FIFPro, partijen die het vaker niet dan wel met elkaar eens zijn.

"Ik vind dat zelfs de EU een voorbeeld kan nemen aan ons crisismanagement", stelt Ceferin. "We hebben in Europa een monetaire unie en open grenzen, maar nu, in tijden van crisis, is er vooral een individuele en geen gecoördineerde aanpak door de afzonderlijke landen. Dat is jammer."

