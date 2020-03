De burgemeesters van populaire badplaatsen roepen alle Nederlanders op zondag binnen te blijven en vooral niet naar het strand te gaan. Zij waarschuwen dat op het strand niet de anderhalve meter afstand kan worden gehouden met andere personen om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. Ook de NS beklemtoont de trein niet voor 'uitjes' te gebruiken.

Het was zaterdag tjokvol op de stranden van Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk. Mensen hielden zich niet aan de oproep van de overheid en het RIVM om drukke plaatsen en groepsbijeenkomsten te mijden.

"Gebruik het gezonde verstand en respecteer de richtlijnen", beklemtonen burgemeesters Moolenburgh en Roest van Zandvoort en Bloemendaal. "Met deze aantallen recreanten op het strand creëren we risicovolle situaties en dat moet niemand willen. Het is van cruciaal belang dat iedereen zich aan de regels houdt en kan houden om de verspreiding van het coronavirus te beheersen."

Ook burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk sluit zich hierbij aan.

'Help alsjeblieft corona te bestrijden'

"De inwoners en ondernemers van onze gemeente willen bijdragen aan het indammen van het virus", stelt ze. "Nu zijn we allemaal verbaasd dat onze gasten zich zo weinig verplicht voelen om ook mee te helpen en om naar de voorgeschreven maatregelen te doen en te laten. In het belang van iedereen vraag ik dan ook: kom niet naar de kust van Noordwijk. Deze zondag niet, maar ook al die andere mooie lentedagen niet die er nog gaan komen, zolang corona bestreden moet worden."

Eerder deden ook de burgemeesters van de Waddeneilanden al een soortgelijke oproep. Ondanks de oproepen van de overheid en het RIVM was het zaterdag druk op stranden, in bossen en bij markten.

NS smeekt reizigers: Trein is nu geen uitje

Het Amsterdamse Bos adviseert bezoekers op hun Facebook-pagina met klem het Bloesempark te mijden en op andere plekken in het bos te wandelen. "Het bos is bijna 20 keer zo groot als het Vondelpark, er is ruimte genoeg om te genieten van de natuur."

Ook de NS smeekte reizigers de trein niet te gebruiken voor uitjes in deze periode. "De trein is even geen uitje", beklemtoont de vervoerder. "Laat ruimte aan mensen die de trein het hardst nodig hebben en houdt afstand."

Anderen landen geven inmiddels boetes voor buiten zijn

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert de bevolking onder meer bij ziekteverschijnselen thuis te blijven en waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Vanwege het coronavirus zijn bijeenkomsten met meer dan honderd personen verboden en zijn de meeste horecazaken dicht.

Het virus kan zich ook verspreiden via mensen die geen of nauwelijks ziekteverschijnselen hebben.

Italiaanse experts stelden deze week dat het weekend van 7 maart een breekpunt vormde in de verspreiding van het coronavirus. Veel Italianen gingen dat weekend er nog wel op uit, ondanks waarschuwingen van de overheid dat niet te doen. In Frankrijk kan buiten komen inmiddels worden beboet.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.