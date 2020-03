In de strijd tegen de uitbraak van het coronavirus sluit Italië tot minstens 3 april alle bedrijven en fabrieken die niet essentieel zijn. Allen bedrijven die een vitale bijdrage leveren aan de nationale productie mogen open blijven, zo maakte premier Guiseppe Conte zaterdag bekend.

De meeste winkels in Italië waren al dicht, alleen supermarkten, drogisterijen, apotheken, postkantoren en banken blijven open. Ook de aanvoerketens die deze bedrijven van goederen voorzien blijven operationeel.

Verwacht wordt dat de regering zondag met een decreet komt om deze maatregelen concreet te maken. "Dit is de zwaarste crisis in de naoorlogse periode van dit land", zegt Conte zaterdag in een Facebook-post. "We vertragen onze productiemotor, maar we stoppen hem niet".

Grootste stijging dodental sinds uitbraak

In Italië is het dodental als gevolg van de coronavirus-uitbraak zaterdag met 793 gestegen, de grootste stijging sinds de uitbraak van het virus. Het dodental in Italië komt daarmee op 4.825 overleden mensen. Het grootste deel daarvan, 3.095 mensen, komt uit de regio Lombardije.

Zaterdag zijn opnieuw 6.557 mensen positief getest op het coronavirus waardoor in totaal in Italië 53.578 mensen officieel geïnfecteerd zijn. 25.515 daarvan wonen in de regio Lombardije. 2.857 mensen liggen op de intensive care.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.