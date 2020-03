Door de coronamaatregelen is het op veel plekken in Nederland rustiger dan normaal, maar toch werd het zaterdag soms druk. Dat gebeurde onder meer op stranden, bij afvalstations en in treinen.

Het was druk op onder meer de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. "Ondanks eerdere waarschuwingen, borden en oproepen liepen de stranden vol met recreanten", aldus de gemeenten, die iedereen dringend verzoeken weg te blijven.

De burgemeesters benadrukken dat het voor de strandgangers door de drukte onmogelijk is om de broodnodige 1,5 meter afstand van anderen te houden. Ze roepen iedereen op "het gezonde verstand te gebruiken en de richtlijnen te respecteren".

Door de coronamaatregelen en het mooie weer was het zaterdag ook druk in het Amsterdamse Bos. Op sociale media zijn foto's te zien waarop mensen in een lange rij staan bij het Japanse bloesempark.

'De trein is even geen uitje'

De NS meldt dat het zaterdag "her en der" druk was in de treinen, terwijl dat in de afgelopen dagen niet het geval was. De vervoerder maakt sinds zaterdag gebruik van een aangepaste dienstregeling, eentje die ruim is afgestemd op het aantal reizigers de afgelopen dagen.

NS-directeur Rogier van Boxtel benadrukt dat de treinen blijven rijden om bijvoorbeeld zorgmedewerkers naar hun werk te brengen. "Als we een totale lockdown willen vermijden, moeten we verantwoordelijkheid nemen", zegt hij.

De NS roept daarom reizigers op alleen de trein te pakken als het echt moet, en om afstand te houden. Een tweet van het ov-bedrijf wordt afgesloten met "de trein is even geen uitje".

Ook veel mensen op andere plaatsen

In meerdere gemeenten was het zaterdag druk bij de afvalstations. Den Haag riep inwoners zelfs op alleen langs te komen als het echt nodig is. Onder meer Rotterdam, Nijmegen en Arnhem deden die oproep eerder deze week.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert de bevolking onder meer bij ziekteverschijnselen thuis te blijven en waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Vanwege het coronavirus zijn bijeenkomsten met meer dan honderd personen verboden en zijn de meeste horecazaken dicht.

Dit betekent echter niet dat mensen verplicht thuis moeten blijven. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM, benadrukte donderdag in een interview met NU.nl dat "we gewoon ons gezond verstand moeten gebruiken".

"Als het mooi weer is, is het prima om in je eigen tuintje of op je balkon te gaan zitten", zei Van Dissel. "Maar ik zou gewoon even voorzichtig zijn met allerlei afspraken en potentieel contact." Ook benadrukte hij het belang van voldoende afstand houden van anderen.

Of Nederlanders zich aan de regels houden, zal bepalend zijn voor hoe lang die nog duren, en of ze mogelijk verder aangescherpt moeten worden, aldus Van Dissel.

