De Nederlandse wielerbond heeft zich zaterdagavond uitgesproken tegen het doorgaan van de Olympische Spelen van komende zomer. De KNWU wil vanwege de uitbraak van het coronavirus niet langer dat de renners zich blijven voorbereiden op Tokio.

"In de huidige omstandigheden in de wereld achten wij het onverstandig en bijna onverantwoord dat atleten en hun begeleiders hier en in de rest van de wereld zich onder vreselijk moeilijke en ongezonde omstandigheden blijven voorbereiden op de Spelen", zegt voorzitter Marcel Wintels van de KNWU tegen het ANP.

"Of wij begeleiden, faciliteren en beschermen onze topsporters verantwoord op weg naar dat olympische doel, of we besluiten met pijn in het hart dat het doorgaan van of deelname aan de Spelen in juli 2020 gegeven de huidige omstandigheden niet langer verantwoord is. Als wielerbond vinden wij het laatste."

De KNWU is de eerste grote Nederlandse sportbond die openlijk zegt dat de Spelen komende zomer niet door moeten gaan. Olympische comités en sportbonden van andere landen riepen het internationaal olympisch comité (IOC) eerder al op om tot uitstel over te gaan, zoals de wieler- en zwembond in de Verenigde Staten.

Hoewel de druk met de dag groter wordt, blijft het IOC er vertrouwen in houden dat de Spelen komende zomer gewoon gehouden kunnen worden. Voorzitter Thomas Bach vindt het op dit moment sowieso nog te vroeg om een besluit te nemen.

Thomas Bach van het IOC wil nog geen besluit nemen over de Spelen. (Foto: Pro Shots)

'Niets ergers dan olympische droom afnemen'

Door de uitbraak van het COVID-19-virus zijn veel olympische kwalificatietoernooien afgelast of uitgesteld. Daardoor weten veel sporters nog niet of ze komende zomer mee mogen doen aan de Spelen. Bovendien kunnen veel sporters zich op dit moment niet eens voorbereiden op Tokio, omdat sportfaciliteiten gesloten zijn.

"We weten dat sporters er altijd alles aan doen en tot het uiterste gaan om hun grote doel te bereiken", zegt Wintels. "Daarmee komen sporters en begeleiders in de verleiding ieder op hun eigen wijze te blijven trainen waarmee ze mogelijk risico’s nemen ten aanzien van hun gezondheid en die van anderen."

Nederland heeft juist bij het wielrennen een grote kans op succes bij de Spelen, want op alle disciplines (baanwielrennen, wegwielrennen, mountainbiken en BMX) liggen medailles in het verschiet. "Wij kunnen als wielerbond de sterkste en meest kansrijke delegatie ooit sturen", benadrukt Wintels dan ook.

"Er is niets ergers dan sporters en hun begeleidingsteams hun olympische droom af te nemen waaraan ze jaren gewerkt hebben. Maar zolang de Spelen als doel en perspectief overeind staan, houden we deze onmogelijke spagaat voor de sporters en begeleiders in stand. En dat is nauwelijks meer verantwoord."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.