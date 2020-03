Vliegtuigen uit Spanje mogen vanwege de uitbraak van het coronavirus per direct niet meer landen in Nederland, melden ministers Hugo de Jonge en Cora van Nieuwenhuizen zaterdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verbod is de komende twee weken van kracht. Vluchten vanuit Italië, China, Iran en Zuid-Korea zijn al langer niet welkom in het Nederlands luchtruim.

Er geldt een uitzondering voor repatriëringsvluchten vanuit Spanje. "Tevens wordt een uitzonderingsgrond voor het vervoer van medisch personeel of patiënten toegevoegd, wanneer dit in het belang is van de volksgezondheid in Nederland", laten de ministers weten.

Het kabinetsbesluit heeft naar verwachting geen gevolgen voor Nederlanders die in Spanje zitten en terug willen keren, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vliegmaatschappijen mogen Nederlandse burgers ophalen en hebben aangegeven dat te willen blijven doen.

Voor Spanje, waar de lokale regering vanwege het coronavirus de noodtoestand heeft uitgeroepen, geldt een oranje reisadvies. Dit betekent dat Nederlanders wordt geadviseerd alleen noodzakelijke reizen te maken.

Spanje hard getroffen door coronavirus

De Spaanse autoriteiten melden zaterdag dat nog eens 324 personen zijn overleden aan COVID-19. Daarmee stijgt het dodental in het land naar 1.326. Ook het aantal bevestigde besmettingen is binnen 24 uur hard gestegen: van 19.980 naar 24.926.

Na China en Italië zijn de meeste besmettingen met het coronavirus in Spanje te vinden. Donderdag waren in Iran nog meer besmettingen dan in Spanje.

Een conferentiecentrum in Madrid, het epicentrum van de Spaanse uitbraak, wordt omgebouwd tot een militair ziekenhuis voor coronapatiënten. Hier worden 5.500 bedden geplaatst, onder meer voor personen die zorg op de intensive care nodig hebben.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.