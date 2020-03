Komende week moeten er naar schatting 500 tot 700 Brabantse coronaviruspatiënten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in andere provincies, om de zorgcapaciteit aan te kunnen. Dat zegt Marcel Visser namens het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) bij Omroep Brabant.

"Het kunnen er ook meer zijn, dat weten we niet precies", aldus Visser. "Maar als we de statistieken mogen geloven, zijn het echt honderden patiënten." Het betreft dan zowel intensivecarepatiënten als mensen in de reguliere ziekenhuiszorg.

Landelijk telt Noord-Brabant vooralsnog de meeste coronavirusbesmettingen, waardoor daar de ziekenhuiszorg tot nu toe het meest in het gedrag komt. Andere ziekenhuizen hebben nog wat meer bedden vrij. Ondertussen wordt landelijk gewerkt aan plannen om de ziekenhuiszorg op te schalen.

Overplaatsingen niet langer één op één geregeld

Visser is zelf bestuurder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij vertelt tegen de omroep: "Als wij als ziekenhuis vol liggen, zijn we normaal gewend om dat individueel te regelen met collega-ziekenhuizen waar plek is voor overplaatsing, maar bij dit soort aantallen hebben we echt centrale coördinatie nodig." Dat wordt vanaf dit weekend landelijk gedaan en Defensie gaat erbij assisteren, zo werd vrijdag bekend.

De krijgsmacht gaan vooral helpen met de planning en het blijven 'volgen' van patiënten, ook als die eenmaal in een andere provincie liggen. Militairen uit Oirschot gaan hiermee aan de slag. Luitenant-kolonel Jerome Hek: "Defensie is gewend om in crisisomstandigheden te werken en heeft deze expertise met name opgebouwd tijdens missies."

