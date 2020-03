Paulo Dybala heeft zaterdagavond bekendgemaakt dat hij positief heeft getest op het coronavirus. De aanvaller van Juventus verkeert volgens zijn club in goede gezondheid. Ook technisch directeur Paolo Maldini van AC Milan is besmet met het virus.

De gehele selectie van Juventus zit al een week uit voorzorg in thuisquarantaine, nadat bekend werd dat verdediger Daniele Rugani het COVID-19-virus onder de leden heeft. Alle spelers zijn getest, onder wie Matthijs de Ligt.

Keje Molenaar, de schoonvader van de oud-Ajacied, maakte zaterdag bekend dat De Ligt negatief had getest. Dybala is na Rugani en middenvelder Blaise Matuidi de derde speler van Juventus die het virus opgelopen heeft.

"Hallo iedereen. Ik wil jullie laten weten dat ik net als mijn vriendin positief heb getest op het coronavirus", schrijft de 26-jarige Dybala op Twitter. "Gelukkig voelen we ons uitstekend. Dank voor jullie steun."

Bij AC Milan testte de 51-jarige clublegende Maldini positief nadat hij in aanraking was gekomen met een al besmette persoon. Ook zijn zoon Daniel, die begin vorige maand zijn debuut maakte in de hoofdmacht van de 'Rossoneri', is getroffen door het virus. Beiden verkeren in goede gezondheid en zitten al twee weken in quarantaine.

Paolo Maldini verkeert inmiddels in goede gezondheid. (Foto: Pro Shots)

Cagliari hervat training toch niet

Het coronavirus is wereldwijd uitgebroken, maar Italië is op dit moment het land met de meeste actieve besmettingen. Tienduizenden mensen hebben het virus onder de leden en er zijn inmiddels 4.825 mensen in Italië aan overleden.

Naast Juventus zitten onder meer de spelers van Internazionale, Atalanta en Sampdoria in (preventieve) quarantaine. Cagliari hoopte maandag weer te gaan trainen, maar besloot daar na een storm van kritiek van af te zien.

Alle sportevenementen in Italië liggen nog tot begin april stil, maar de kans is groot dat de wedstrijden in de Serie A voor een langere periode worden opgeschort. In de Premier League en de Belgische Jupiler Pro League werd deze week al besloten om de competitie tot 30 april stil te leggen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.