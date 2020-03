Ten tijde van de coronaviruspandemie domineert slecht nieuws nog vaker dan gebruikelijk de voorpagina van NU.nl. Toch is er ook weleens positief nieuws rond het coronavirus te melden. Daarom maken wij een paar keer per week een overzicht.

Controleposten weggehaald in Wuhan

In de Chinese stad Wuhan, dat begin dit jaar het epicentrum van de corona-uitbraak was, zijn de autoriteiten zaterdag begonnen met het verwijderen van controleposten, meldt lokaal nieuwsmedium South China Morning Post. Het weghalen van de controleposten werd door de inwoners uitbundig gevierd met onder andere vuurwerk.

De controleposten waren geplaatst om de verspreiding van het virus in de miljoenenstad tegen te gaan, er werd de temperatuur van mensen gemeten. In de stad is al al sinds donderdag geen nieuwe besmetting met het coronavirus geweest.

Controleposten in de Chinese stad Wuhan worden verwijderd. (Foto: Pro Shots)

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang tijdens coronacrisis terug

Ouders die in de periode van 16 maart tot 6 april eigen bijdrage voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang hebben betaald, krijgen dit terug, ongeacht of ze gebruik hebben gemaakt van de opvang. Dat besloot het kabinet vrijdag. De kinderopvang is voor de meeste ouders gesloten vanwege het virus. Ouders moeten wél eerst de rekening betalen waarna ze het geld teruggestort krijgen, om te voorkomen dat de kinderdagverblijven in financiële problemen komen.

'You'll Never Walk Alone' op 183 radiostations

183 Nederlandse én buitenlandse radiostations hebben vrijdag om 8.45 uur tegelijkertijd het nummers You'll Never Walk Alone van Gerry and the Pacemakers gedraaid. In liefst 31 verschillende landen werd het initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn opgepikt. Met het initiatief wil de dj de nadruk leggen op saamhorigheid tijdens de coronacrisis.

214 Video 183 radiostations draaien tegelijk You'll Never Walk Alone

Coronavirus zorgt voor collectiviteitsgevoel

Er ontstaat langzaamaan een collectiviteitsgevoel onder de Nederlanders, zegt Rick van Baaren, hoogleraar gedragsverandering aan de Radboud Universiteit tegen NU.nl. En dit groepsgevoel kan volgens de hoogleraar tot positieve dingen leiden, zoals het doen van boodschappen voor elkaar. "Dat helpt elkaar om het vol te houden. Mensen missen nu bijvoorbeeld hun vakantie of hun shopweekendje, maar het is makkelijker om dat soort dingen op te geven als je in plaats daarvan andere mensen helpt. We kunnen zingeving halen uit het feit dat we niet alleen staan en juist dingen doen die voor ons allen van belang zijn."

Miljoenen mondkapjes onderweg naar Nederland

Het ministerie heeft miljoenen mondkapjes besteld die deze weken vanuit China naar Nederland komen om het nijpende tekort van het medische hulpmiddel te verkleinen. Tot eind mei verwacht het ministerie meerdere leveringen per week. De eerste grote levering kwam zaterdag aan: 690.000 mondkapjes arriveerden in het landelijke verzamelpunt, vanwaar ze meteen naar de plekken werden gebracht waar de mondkapjes het meest nodig zijn. De Nederlandse ziekenhuizen gebruiken dagelijks zo'n 100.000 mondkapjes.

BN'ers komen met initiatieven om de tijd door te komen

Bekend Nederland is de afgelopen dagen op de proppen gekomen met vele initiatieven om mensen te helpen tijdens de coronacrisis. Om er een paar te noemen: de Lama's zijn een online satireshow gestart, oud-voetballer John Heitinga biedt met de actie 'Bordje voor onze helden en ouderen' samen met topkoks dagelijks 200 sterrenmaaltijden aan bij ouderen en zorgpersoneel en Nicolette Kluiver regelde dat er vrijdag muziek in de tuinen en op de pleinen bij zorginstellingen werd gedraaid.

Overigens worden vanuit heel het land initiatieven gestart: zo zijn bijna alle Amsterdamse musea online 'geopend' tijdens de crisis en werd er in Groningen een digitale vrijdagmiddagborrel georganiseerd.

