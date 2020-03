Veel basketballers zijn de afgelopen dagen vanuit het buitenland teruggekeerd naar China voor de hervatting van de competitie. De bedoeling is dat er half april weer gespeeld kan worden in het land dat eind vorig jaar als eerste werd geconfronteerd met het coronavirus.

Onder anderen de Amerikanen Jeremy Lin, Pooh Jeter, Ty Lawson en de Litouwer Donatas Motiejanus zetten deze week weer voet op Chinese bodem, waar in de hoogste basketbaldivisie enkele tientallen buitenlandse spelers actief zijn. Half januari werd de competitie abrupt afgebroken wegens de uitbraak van het COVID-19-virus.

"Veilig geland in Peking om het seizoen af te kunnen maken", schrijft de in China immens populaire Lin op Instagram. "Twee maanden lang heb ik alleen maar kunnen trainen in de sportschool. Basketbal is nog nooit zo belangrijk voor me geweest als nu."

De voormalige NBA-speler met Taiwanese roots, uitkomend voor Peking Ducks, moet net als alle teruggekeerde spelers veertien dagen lang in quarantaine. "Daarna zal ik mijn ploeggenoten weer ontmoeten en het seizoen zo goed mogelijk uitspelen."

Duels afgewerkt zonder fans

Een officiële datum voor de hervatting van de Chinese basketbalcompetitie is er nog niet. Het seizoen zal wel flink worden ingekort en er zijn geen fans welkom. Verder worden er naar verwachting slechts een beperkt aantal speelsteden aangewezen, waar dan alle duels moeten worden afgewerkt.

Vrijdag werd bekend dat het basketbalseizoen in Nederland niet uitgespeeld zal worden. Daardoor wordt er dit jaar ook geen kampioen aangewezen.

