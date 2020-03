Hoe verspreidt het coronavirus zich? Om het antwoord op die vraag te vinden - en daarmee maatregelen te kunnen nemen die de COVID-19-pandemie kunnen indammen - grijpen landen wereldwijd naar middelen om mensen via hun smartphones te volgen. Een overzicht van hoe landen dat op verschillende manieren aanpakken.

Europa: Italië, Duitsland en Oostenrijk bundelen locatiegegevens

In Italië, Duitsland en Oostenrijk delen telecomproviders locatiegegevens met de lokale gezondheidsautoriteiten. Het gaat om geanonimiseerde en gebundelde data. Daarmee kunnen de autoriteiten grote groepen mensen en hun bewegingen volgen in gebieden waar het coronavirus heerst.

In de Europese Unie gelden strenge privacyregels. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), dat richtlijnen voor nationale privacytoezichthouders opstelt, bracht vrijdag een verklaring over het coronavirus uit.

Daarin stelt het EDPB dat landen zich bij het verzamelen van locatiegegevens aan de wet moeten houden. Als het niet mogelijk is om data anoniem te verzamelen, kunnen EU-landen in het kader van de openbare veiligheid alsnog locatiegegevens verzamelen. Volgens het comité hebben minder ingrijpende maatregelen de voorkeur.

China, Taiwan en Zuid-Korea: de rigoureuze aanpak in Azië

De maatregelen in de drie Europese landen zijn minder ingrijpend dan die in bijvoorbeeld China, Taiwan en Zuid-Korea.

In Taiwan worden smartphonesignalen continu in de gaten gehouden om te controleren of mensen thuisblijven. De staat waarschuwt dat autoriteiten binnen een kwartier op de stoep staan als blijkt dat mensen hun woonadres verlaten of dat hun telefoon uitstaat.

Zuid-Korea, na China voor zover bekend het zwaarst getroffen land in Azië, verzamelt gps-gegevens van smartphones om bewegingen te monitoren. Mensen die positief getest worden, worden in quarantaine geplaatst en met een app in de gaten gehouden tot er een ziekenhuisbed vrijkomt.

In China, waar het virus eind 2019 voor het eerst opdook in de stad Wuhan, kunnen mensen een app downloaden die hen op basis van gegevens een kleurcode - groen, geel of rood - toewijst om aan te geven wat hun gezondheidsstatus is. De app verzamelt onder meer locatiegegevens en een persoonlijk nummer en deelt deze met de Chinese politie, blijkt uit een analyse van The New York Times.

Singapore: Vrijwillige app die registreert bij wie je in de buurt komt

Singapore heeft een app uitgebracht waarmee geregistreerd wordt bij wie iemand in de buurt is geweest. De app is gekoppeld aan een telefoonnummer en stuurt bluetoothsignalen uit om te zoeken naar andere smartphones waar de app ook op geïnstalleerd is. Uitgewisselde nummers worden versleuteld op smartphones van gebruikers opgeslagen.

Als een gebruiker de gegevens verstuurt naar het Singaporese ministerie van Volksgezondheid, kan de overheid contact opnemen met personen die het pad hebben gekruist met een besmette persoon en hen waarschuwen. Het gebruik van de app is vrijwillig.

Hongkong: App controleert of inreizende personen zich aan quarantaine houden

Sinds vrijdag krijgt iedereen die op de internationale luchthaven van Hongkong arriveert een polsbandje. Zij moeten verplicht twee weken in quarantaine. Met een QR-code wordt het bandje gekoppeld aan een smartphone, waarmee de autoriteiten de maatregelen kunnen handhaven.

Vrijdag maakte Hongkong bekend dat er op dat moment zesduizend polsbandjes waren uitgedeeld, maar dat vierduizend exemplaren nog niet waren geactiveerd. De speciale Chinese regio zet ook andere middelen in om te controleren of mensen zich aan de quarantaine-eis houden. Zo kunnen zij op willekeurige momenten op hun vaste telefoon gebeld worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.