"Een enorm aantal Nederlanders" zit nog vast in meer dan honderd landen, stelt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagochtend aan NU.nl. Zij zijn in eerste instantie op zichzelf aangewezen om terug te keren naar Nederland, omdat zij niet bij een reisorganisatie zijn aangesloten. Tickets boeken blijkt echter lastig.

Reizigers ervaren het obstakel dat steeds meer landen de grenzen op slot gooien en luchtvaartmaatschappijen vliegverkeer opschorten. De weinige vluchten die nog wel gaan, zijn snel vol.

De redactie van NU.nl ontvangt dagelijks berichten van bezorgde reizigers die zijn gestrand. De afgelopen dagen kwamen daar hulpverzoeken uit bijvoorbeeld Costa Rica, Australië, Egypte, de Verenigde Staten, Zwitserland, Marokko en de Filipijnen bij. De Algemene Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) schatte eerder dat ten minste 200.000 Nederlanders getroffen zijn.

Zij richten hun blikken vooral op het ministerie van Buitenlandse Zaken, om repatriëringsvluchten te organiseren. De woordvoerder stelt echter dat zij vooralsnog zelf moeten proberen om vliegtickets terug naar Nederland te bemachtigen.

'Duizenden Nederlanders keren iedere dag terug'

De woordvoerder benadrukt dat in heel veel landen er nog wél wordt gevlogen, ondanks dat talloze vluchten zijn geannuleerd. "Het boeken van tickets is lastig, maar het lukt duizenden Nederlanders iedere dag alsnog om dit te doen."

Volgens de woordvoerder is het een "enorme opgave" om een systeem aan repatriëringsvluchten op te zetten. "Dat krijgt nu, in samenwerking met reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en verzekeraars, langzaamaan gestalte."

Het ministerie kan nog geen precieze aantallen geven van Nederlanders die in het buitenland vastzitten. Wel is duidelijk dat ruim honderdduizend Nederlanders zich hebben ingeschreven bij het ministerie om op de hoogte gehouden te worden van de situatie in hun land.

103 Video Hoe social distancing ons helpt tegen verspreiders als 'patiënt 31'

Oproep: neem contact op met ambassades

De woordvoerder roept alle Nederlanders die vastzitten in het buitenland op om contact op te nemen met de lokale ambassades. "Vanuit daar houden wij een vinger aan de pols. In landen waar problemen het grootst zijn, hebben wij ook speciale vraag-en-antwoordpagina's opgesteld."

Het ministerie laat weten zeker in actie te komen wanneer luchtvaartmaatschappijen tegen problemen aanlopen met bijvoorbeeld landingsrechten. Dat gebeurde recentelijk nog in Marokko, waarna Buitenlandse Zaken via diplomatieke kanalen alsnog toestemming kreeg voor ten minste tien vluchten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.