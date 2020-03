Een lading met bijna 700.000 mondkapjes is zaterdag vanuit China in Nederland aangekomen. Het is de eerste lading van een miljoenenorder die de komende weken in Nederland arriveert. De mondkapjes worden "zo snel mogelijk worden gedistribueerd naar de plekken waar de nood het hoogst is" als gevolg van de coronacrisis, schrijft minister Hugo de Jonge.

Inkopers van zowel het Erasmus MC in Rotterdam als het ministerie hebben de afgelopen weken aan de aankoop van de miljoenen FFP2-maskers uit China gewerkt. Tot eind mei verwacht het ministerie meerdere leveringen per week.

De 690.000 mondkapjes worden vanuit een landelijk opvangpunt verspreid. Het is nu aan de GGD om de lading te verdelen over de verschillende GGD's ion het land.

Nederland kampt door de uitbraak van het COVID-19-virus met een groeiend tekort aan hulpmiddelen als mondkapjes. Veel Nederlandse ondernemers hebben de hulpmiddelen aan de overheid aangeboden, maar deden dit vaak tegen woekerprijzen. Daarom is de koop van de voorraden in veel gevallen niet doorgegaan, liet minister De Jonge vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het ministerie zet vooral in op het inkopen van grote voorraden hulpmiddelen uit China, schrijft de minister. "De druk op deze aankopen is hoog en doorgang is vaak tot het laatste moment onzeker, omdat er meerdere kapers op de kust zijn."

