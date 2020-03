Dertig mensen in Nederland zijn sinds vrijdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag. Het dodental komt daarmee op 136. Het aantal bevestigde besmettingen steeg met 637 naar een totaal van 3.631.

Het merendeel van de overledenen was tussen de 80 en 84 jaar oud, terwijl de jongste patiënt 63 jaar was, aldus het RIVM.

Het dodental van dertig is evenveel als in de 24 uur ervoor. Dertig is ook het hoogste aantal overleden coronapatiënten in een etmaal in Nederland.

Van de 3.631 vastgestelde besmette personen, liggen er 836 in het ziekenhuis of hebben in het ziekenhuis gelegen. Dat zijn er 193 meer dan bij de update vrijdag van het RIVM. 354 corona-patiënten verblijven op de intensive care.

De meeste personen die positief zijn getest, wonen in Noord-Brabant. Daar zijn 1.180 mensen besmet met het coronavirus. Daarna komen Zuid-Holland met 486, Noord-Holland met 461 en Limburg met 318 coronapatiënten.

Aantal overleden coronapatiënten in Nederland per 24 uur 21 maart: 30

20 maart: 30

19 maart: 18

18 maart: 15

17 maart: 19

16 maart: 4

15 maart: 8

14 maart: 2

13 maart: 5

11 maart: 1

9 maart: 1

8 maart: 2

6 maart: 1

RIVM meldt alleen bevestigde besmettingen, werkelijk aantal ligt hoger

Wereldwijd zijn er nu meer dan 275.000 besmettingen met het COVID-19-virus vastgesteld: volgens de laatste cijfers van de Johns Hopkins University zijn het er in totaal 275.469.

Niet iedereen wordt getest op het virus, waardoor het werkelijke aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland hoger ligt dan het aantal dat RIVM meldt. Daarnaast merkt niet iedere besmette persoon dat hij of zij het virus draagt, omdat niet alle besmette personen klachten krijgen.

Het instituut zou daarnaast graag het aantal genezingen melden, maar dat is lastig in kaart te brengen. In tegenstelling tot een besmetting, is het niet verplicht om een genezing te melden. Het RIVM is wel bezig met het verzamelen van deze cijfers.

94 Video In de race voor het vaccin tegen coronavirus: zo gaat dat

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.