Indiase autoriteiten hebben een vlucht die vanaf Schiphol onderweg was naar Delhi Airport geen toestemming gegeven om te landen. Aan boord waren 125 Indiërs die gerepatrieerd werden door India, terwijl het toestel vanuit dat land Nederlanders mee terug had moeten vervoeren, bevestigt een woordvoerder van KLM zaterdagochtend aan NU.nl.

Om hoeveel Nederlanders het gaat, is niet duidelijk. Enkele proberen via onder meer Twitter in contact te komen met KLM en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De officieuze reden voor de weigering was "een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Volgens de woordvoerder was de marechaussee tot diep in de nacht bezig met het huisvesten van de 125 Indiërs. "Ze mogen immers ook Nederland niet in." Uiteindelijk is de groep reizigers ondergebracht in de internationale lounge op Schiphol.

Verwarring over reisverbod

Het vliegtuig was volgens de woordvoerder ruim vier uur onderweg toen het boven Rusland de opdracht kreeg om rechtsomkeert te maken. Internationale media schrijven dat "interministeriële verwarring" ten grondslag ligt aan het incident.

Reizen naar en vanuit Nederland is sinds drie dagen verboden in India, maar de reizigers aan boord van KLM-vlucht 871 hebben nooit voet in Nederland gezet. Zij waren afkomstig uit Canada en de Verenigde Staten en hebben het overstapgedeelte van Schiphol niet verlaten. Reizen naar en vanuit Noord-Amerika is nog niet verboden in India.

Volgens de woordvoerder van de marechaussee is het de bedoeling dat de vlucht zaterdag alsnog naar de Indiase hoofdstad New Delhi vertrekt.

