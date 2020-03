Boodschappen afgeven aan de deur, weinig contact met de familie, onrustige bewoners; de lockdown van zorginstellingen vanwege het coronavirus is ingrijpend. Hoe gaan de instellingen hier mee om?

Donderdag maakte het kabinet bekend dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg de deuren moeten sluiten voor bezoekers.

"Alle was van bewoners, ook als ze daarvoor normaal gesproken geen arrangement hebben, wordt nu op onze kosten gewassen", zegt woordvoerder Maaike Hoogland van Axioncontinu, dat twaalf zorglocaties heeft in de regio Utrecht.

Van veel bewoners wordt de was normaal door de familie of andere mantelzorgers gedaan. Die nemen ook vaak het halen van boodschappen of medicijnen voor hun rekening.

"Dat kunnen ze blijven doen", legt Claudia de Haan van zorginstelling Evean, gevestigd in Noord-Holland, uit. "Bij de ingang van onze verpleeg- verzorgingshuizen is een plek georganiseerd waar men de boodschappen kan neerzetten." Die moeten dan wel zijn voorzien van de naam van de bewoner, afdeling en kamernummer. "Wij zorgen dat de boodschappen zo snel mogelijk bij de bewoner terechtkomen."

'Voorkomen van hygiëne- en veiligheidsrisico's'

Axioncontinu geeft familie nog wel de mogelijkheid om de was zelf te doen, maar Evean kiest ervoor om alles nu op eigen kosten door een bedrijf te laten wassen.

"Hiermee voorkomen we hygiëne- en veiligheidsrisico's die anders zouden ontstaan door het aanbieden en ophalen van vuile en schone was bij onze recepties", vertelt De Haan. "Dit zorgt ook voor minder belasting voor onze zorgmedewerkers. Die kunnen zich optimaal op de bewoners richten."

Hoogland ziet bezorgde families door de lockdown. "Het is uiteraard een zeer ingrijpende maatregel en niet leuk voor zowel bewoners als familieleden."

Er zijn ook families die ervoor kiezen om hun naaste mee naar huis te nemen. "Wij laten in dat geval weten wat de consequenties zijn. Uiteindelijk is het dan de beslissing van client en de familie of ze dat doen."

Sommige dingen zijn anders dan gebruikelijk

Het gemis van dierbaren wordt opgevangen door extra medewerkers die meer contact hebben met de bewoners. "We doen er alles aan om de bewoners die aandacht te geven die ze nodig hebben", zegt De Haan. "Maar we ontkomen er ook niet aan dat sommige dingen anders zijn dan gebruikelijk."

Om het contact met de familie in stand te houden worden iPads ingezet. "Ook zijn er diverse leuke en ludieke initiatieven gestart om het de bewoners zo veel mogelijk naar de zin te maken", stelt Hoogland. "En om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.