Feyenoord en Ajax hebben in het weekend waarin eigenlijk De Klassieker gespeeld zou worden toch van zich laten horen. De aartsrivalen slaan de handen ineen met een steunbetuiging voor alle medewerkers in de zorg.

"Dit weekend staan wij niet tegenover elkaar, maar slaan wij samen hand op hand", is zaterdagochtend te lezen in een statement, waarin de strijdliederen van beide clubs zijn verwerkt. "Wij klappen nu niet voor onze spelers, maar voor alle zorgverleners. Dapp're strijders, wij zijn jullie enorm dankbaar en wensen jullie heel veel sterkte toe."

De steunbetuiging wordt niet alleen verspreid via de socialemediakanalen van beide clubs en in de landelijke ochtendkranten, maar zal zaterdag ook als een moving billboard langs diverse ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam rijden.

Feyenoord en Ajax zouden zondagmiddag eigenlijk tegenover elkaar staan in De Kuip. Vanwege de crisis rond het coronavirus kan er echter zeker tot en met 6 april niet gevoetbald worden in Nederland.

De voetbalwereld toonde zich ook eerder deze week al solidair met de zorgverleners in Nederland. Zo liet PSV weten dat het stadion en de veiligheidsorganisatie, indien nodig, ter beschikking worden gesteld. Ook hingen supporters van diverse clubs spandoeken op bij ziekenhuizen om de medewerkers te bedanken en een hart onder de riem te steken.

