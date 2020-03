Starbucks sluit bijna alle vestigingen in de Verenigde Staten en Canada als gevolg van de coronacrisis. De koffieketen biedt waar mogelijk een drive-inoptie aan.

"Laten we realistisch zijn, lattes zijn niet essentieel", zegt Starbucks-topvrouw Rossann Williams. De keten maakt een uitzondering voor vestigingen in en rond ziekenhuizen en andere zorgfaciliteiten.

Met de maatregel wil Starbucks de richtlijn van afstand houden stimuleren. De kans op het overdragen van het coronavirus wordt verkleind als mensen minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Starbucks is 's werelds grootste koffieketen en beheert vrijwel alle vestigingen in Noord-Amerika. Sommige vestigingen worden beheerd door partnerbedrijven. Deze partijen mogen een eigen besluit over een sluiting nemen. Starbucks zal de partners in ieder geval dertig dagen blijven betalen.

Eigenaren van cafés en restaurants moesten hun deuren in de Verenigde Staten al sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.