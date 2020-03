Ziekenhuizen van buiten Noord-Brabant hebben de laatste dagen geweigerd om coronapatiënten over te nemen van ziekenhuizen uit die provincie, schrijft de Volkskrant zaterdag.

Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Noord-Brabant, haalt in gesprek met het dagblad enkele schrijnende gevallen aan. Zo zou een patiënt zijn geweigerd omdat het geen "academische patiënt" betrof en eiste een ander ziekenhuis dat de overgedragen patiënt coronavrij was.

De weigeringen zadelen de al drukke Brabantse ziekenhuizen met een probleem op. Ziekenhuis Bernhoven in Uden zou tevergeefs geprobeerd hebben om de spoedoperatie van een niet-coronapatiënt te verplaatsen. Die moest uiteindelijk toch in het eigen gebouw plaatsvinden, omdat collega's hem weigerden over te nemen, aldus de Volkskrant.

Inmiddels zouden overplaatsingen toch op gang komen. Dat komt volgens Berden doordat andere ziekenhuizen nu ook COVID-19-patiënten uit de eigen regio behandelen en de ernst van de situatie inzien. Vrijdag zouden er in totaal 280 intensivecarebedden zijn aangeboden.

Obstakels bij overplaatsingen

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) erkent in gesprek met het dagblad dat er patiënten geweigerd zijn. Volgens voorzitter Diederik Gommers ging het om "misverstanden". Hij voegt daaraan toe dat het overplaatsen van patiënten lastig is, door het gebrek aan voertuigen met de benodigde uitrusting voor intensivecarepatiënten.

Vrijdag werd bekend dat de verdeling van coronapatiënten voortaan landelijk wordt gecoördineerd. Defensie gaat helpen bij de logistieke zaken.

