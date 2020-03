In Nederland zien de straten, pleinen en toeristische attracties er verlaten uit door de oproep om vooral binnen te blijven om de uitbraak van het coronavirus te temperen. Maar we zijn niet de enige, overal zien wereldsteden er uitgestorven uit.

Piccadilly Circus in Londen. Dit plein geldt doorgaans als een grote trekpleister in de Britse hoofdstad. (Foto: Pro Shots)

Ook is het zeer rustig op Las Ramblas in Barcelona. Deze straat staat bekend om de straatartiesten, met name zogeheten levende standbeelden. (Foto: Pro Shots)

Het Paleisplein in Lissabon ligt er verlaten bij. (Foto: Pro Shots)

Italië is zeer hard getroffen door het coronavirus en daarom geldt er in het land een lockdown. Bij het Colosseum in `Rome, een van de zeven nieuwe wereldwonderen, zijn daardoor nauwelijks mensen. (Foto: Pro Shots)

De spits verloopt zeer rustig op Grand Central, het hoofdtreinstation in New York. (Foto: Pro Shots)

Agenten controleren in de omgeving van het Pantheon in Parijs of mensen zich aan de lockdown van de regering houden. (Foto: Pro Shots)

Ook bij de Eiffeltoren, een van de grootste toeristenattracties van Frankrijk, is het erg rustig. (Foto: Pro Shots)

Normaal is Los Angeles een auto-stad bij uitstek, maar op gezag van de gouverneur van de Amerikaanse staat moet iedereen binnen blijven. (Foto: Pro Shots)

De Brandenburger Tor in Berlijn is normaal een toeristische trekpleister, maar ten tijde van de coronavirus-uitbraak even niet. (Foto: Pro Shots)

De Grote Markt in Brussel ligt er pittoresk bij, maar niemand die er van kan genieten door de strenge coronaregels in België. (Foto: Pro Shots)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.