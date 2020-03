De verdeling van coronapatiënten over ziekenhuizen in heel Nederland wordt landelijk gecoördineerd, zegt Ernst Kuipers van Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vrijdag in Nieuwsuur. Ook meldt hij dat Defensie gaat helpen bij de logistieke zaken.

Deze afspraken zijn gemaakt met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De CDA'er is sinds het vertrek van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg verantwoordelijk voor het coronadossier.

Vanaf dit weekend wordt per regio gekeken welke ziekenhuizen, met name in Noord-Brabant, patiënten wil overplaatsen en om hoeveel personen het gaat. Kuipers zegt tegen Nieuwsuur dat ziekenhuizen zelf veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar een nieuwe locatie voor patiënten.

Bij de overplaatsingen van patiënten met het coronavirus ging het tot enkele dagen geleden steeds om één persoon, aldus Kuipers. Hij vertelt dat er een stijging is in het aantal patiënten dat verplaatst moet worden om zo voldoende capaciteit te houden in het ziekenhuis.

Defensie gaat een ondersteunde rol spelen bij de logistiek, bijvoorbeeld door te helpen bij de inventarisatie. Kuipers zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie helpt bij het onder controle krijgen van de situatie.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte vrijdagmiddag bekend dat 643 van de 2.994 coronapatiënten in Nederland opgenomen zijn (geweest) in een ziekenhuis. In de avond meldde de Nederlandse Verenging voor Intensive Care (NVIC) dat er 281 besmette personen op de ic's liggen.

