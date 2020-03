Veel Nederlandse atleten voelen zich er niet goed bij dat het internationaal olympisch comité (IOC) vooralsnog vasthoudt aan het doorgaan van de Olympische Spelen op 24 juli. Hoogspringer Douwe Amels (foto), voorzitter van de atletencommissie van de Atletiekunie, pleit voor uitstel van het grootste sportevenement ter wereld.

"Het plaatst ons voor een heel lastig dilemma. Ik merk bij mezelf en bij de atleten om me heen dat iedereen het liefst gehoor wil geven aan de richtlijnen van het RIVM, zo veel mogelijk binnen wil blijven en even geen prioriteit aan de sport wil geven", zegt Amels in gesprek met NU.nl.

"Doordat het IOC blijft vasthouden aan de datum van 24 juli, heb je als atleet geen andere keuze dan jezelf zo fit mogelijk houden. Maar dat brengt risico's voor jezelf en de mensen om je heen met zich mee."

Volgens Amels leeft de kwestie binnen de atletencommissie. "Daar hoor je hetzelfde geluid. Het is voor iedereen een struggle. Of we vinden dat de IOC naar de atleten moet luisteren? Absoluut", zegt hij.

"De Griekse polsstokhoogspringster Katerina Stefanidi zei het heel treffend. Ze zei dat het niet moet gaan over wanneer de Spelen beginnen, maar de situatie waarin atleten nu geplaatst worden. In een crisis zoals nu moet je geen andere dingen doen dan wat de overheden van je vragen."

'Bijna aanlokkelijk om ergens over een hek te springen'

De 28-jarige in Duitsland woonachtige Amels loopt in de jacht op zijn eerste olympische deelname tegen veel problemen aan. Zo kan hij vanwege alle maatregelen verre van optimaal trainen - onlangs uitte Dafne Schippers haar zorgen over datzelfde probleem - en vallen al zijn kwalificatiemomenten in het water.

"Ik voel de druk van andere atleten die je wél ziet trainen en van andere landen die nadenken over uitzonderlijke manieren om te trainen", aldus de Fries, die zijn olympische droom vier jaar geleden zag vervliegen vanwege een blessure.

"Als je de Spelen in deze omstandigheden gaat organiseren, dan is de atleet die de regels het beste naar zijn hand kan zetten degene met de meeste kans. Dat moet niet zo zijn. Nu wordt het bijna aanlokkelijk om ergens over een hek te springen en een half uurtje te gaan hoogspringen."

'Iedereen kan inschatten dat het onwaarschijnlijk is'

Amels en de andere Nederlandse atleten staan zeker niet alleen in hun wens om de Spelen te verschuiven. In diverse landen roepen bonden of atleten het IOC inmiddels op tot actie.

"Volgens mij kan iedereen inschatten dat het doorgaan van de Spelen onwaarschijnlijk is. En stel dat het wél lukt, dan zit je met sporters die een heel rare voorbereiding hebben gehad. Daarvoor hoef je niet eens in de toekomst te kijken", aldus Amels.

"Ik zou zeggen: laat de datum los en geef atleten de ruimte om te handelen naar wat het beste is voor iedereen. Zorg dat de Spelen worden gehouden op een moment waarop de rust in de wereld is teruggekeerd en alle atleten een eerlijke kans hebben gehad op kwalificatie."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.