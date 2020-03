Tedros Adhanom Ghebreyesus, de hoogste baas van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, heeft jongeren gewaarschuwd over de situatie rondom het coronavirus.

De WHO-baas benadrukt dat jonge mensen niet moeten denken "onoverwinnelijk" te zijn. "Ook al word je niet ziek, de keuzes die je maakt over waar je heen gaat, zijn keuzes tussen leven en dood voor iemand anders", aldus Tedros.

De WHO-topman maakte nog maar eens het gevaar van het coronavirus duidelijk. "Dit virus kan je voor weken naar het ziekenhuis sturen, of je zelfs doden." De WHO waarschuwde vrijdag jonge mensen al om de door regeringen genomen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, echt serieus te nemen.

Volgens de WHO is uit data van over de hele wereld inmiddels gebleken dat ook jongeren wel degelijk een risico kunnen lopen. "Uit data uit veel verschillende landen is duidelijk gebleken dat mensen onder de vijftig een significant deel vormen van de patiënten die een ziekenhuisopname nodig heeft", zo zei Tedros.