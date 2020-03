UFC-baas Dana White trekt zich niets aan van de kritiek die hij krijgt over de manier waarop zijn sport met de coronacrisis omgaat. De MMA-bond doet er alles aan om wedstrijden zo veel mogelijk door te laten gaan.

"Kijk zelf maar naar de criticasters online. Dat zijn de grootste watjes op aarde die de grootste en bruutste sport ter wereld aanvallen", zei White vrijdag in live-uitzending op Instagram.

Afgelopen zaterdag liet de UFC een evenement in Brazilië gewoon doorgaan, weliswaar zonder publiek. Alle andere grote Amerikaanse sporten lagen op dat moment al stil.

Dat kwam de UFC op veel kritiek te staan, maar White kan daar weinig mee. "Ik heb 350 werknemers. Er zijn momenteel miljardenbedrijven die mensen op straat zetten, maar bij de UFC gaat er helemaal niemand uit. Iedereen krijgt gewoon zijn geld van mij."

Dat ook veel media kritiek uiten op de UFC, kan White wel verklaren. "De pers kan zo veel onzin schrijven als het zelf wil. Maar zij hebben geen mensen die ze moeten verzorgen. Ik heb personeel dat op mij vertrouwt."

'Khabib tegen Tony desnoods op de maan'

De drie UFC-evenementen van maart en april in Londen, Ohio en Oregon zijn door lokale overheden wél geannuleerd vanwege het coronavirus. De eerstvolgende Fight Night die doorgaat is UFC 249 in New York op 18 april, waarbij het prominente gevecht tussen lichtgewichtkampioen Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson op het programma staat.

"Ons programma zal doorgaan", kondigt White aan. "UFC zal de eerste sport zijn die weer terugkeert. Elke vechter die bij mij onder contract staat, moet drie keer per jaar vechten. Ik ga ervoor zorgen dat dit lukt."

Mocht New York het UFC-evenement verbieden, dan gaat White op zoek naar een andere locatie. "Khabib tegen Tony gaat sowieso door. Desnoods doen we het op de maan."

