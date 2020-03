Koning Willem-Alexander heeft vrijdag de Nederlandse bevolking toegesproken over de uitbraak van het coronavirus. Daarin verklaart hij niet alleen trots te zijn op degenen die momenteel onmisbaar zijn in de samenleving, maar roept hij ook op tot saamhorigheid.

"Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel", zei de koning, die doorgaans alleen op traditionele momenten televisietoespraken houdt. "Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt."

De koning zegt dat het dagelijks leven binnen enkele weken "drastisch" is veranderd, wat de situatie extra lastig maakt voor de bevolking en met name de kwetsbare ouderen. Maar hij vertelt ook dat Nederlanders nog veel kunnen doen voor de medemens.

"We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan."

Mensen leveren uitzonderlijke prestaties

De koning zegt trots te zijn op de zorgmedewerkers en deskundigen van onder meer het RIVM en de GGD's die nu "uitzonderlijke prestaties" leveren. Hij laat ook weten dat mensen die bijvoorbeeld in de logistiek, de supermarkten, de schoonmaak en het onderwijs werken onmisbaar zijn. "U 'draagt' ons door deze moeilijke tijd heen."

De koning benadrukt dat de experts en deskundigen onder hoge druk staan. "Het is belangrijk dat we hen ons vertrouwen blijven geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis komen en dat de risico's voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven."

Dat daarom ingrijpende maatregelen worden genomen, waaronder de sluiting van verpleeghuizen voor bezoekers, is volgens de koning noodzakelijk. "Ik begrijp uw verdriet als u uw geliefde, uw moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken in het verpleeghuis. Juist nu wilt u maar één ding: hun hand vasthouden. Troost geven."

Enthousiasme over spontane acties

Ook reageerde de koning enthousiast op alle hulpacties die in de afgelopen weken zijn ontstaan. Als voorbeeld noemde hij onder anderen de studenten die zich zich als kinderoppas aanbieden bij ouders met vitale beroepen. "Nederland zou Nederland niet zijn als niet overal mensen spontaan in actie zouden komen."

De koning stelt dat het coronavirus "ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid losmaakt". En dat de bevolking ervoor zorgt dat het "hart van de samenleving blijft kloppen". "Alertheid, solidariteit en warmte: zolang we die drie vasthouden kunnen we deze crisis samen aan, ook als het wat langer gaat duren."

