Nog eens 627 personen zijn in Italië overleden aan de gevolgen van het coronavirus, melden de lokale autoriteiten vrijdag. Dat is een recordaantal sterfgevallen op één dag. Het dodental in het land ligt op 4.032.

Het aantal bevestigde besmettingsgevallen is vrijdag met 5.986 gestegen naar 47.021. Van deze groep zijn 5.129 mensen genezen verklaard en liggen er 2.655 op de intensive care.

Italië is China donderdag voorbijgegaan als land met het hoogste dodental onder coronapatiënten. Een dag eerder meldde Italië een recordaantal stergevallen: 475. In China zijn op één dag hooguit 150 doden gemeld.

Het aantal sterfgevallen en besmettingen in Italië loopt hard op sinds de eerste besmetting in het land op 21 februari werd vastgesteld.

Vooral de noordelijke regio Lombardije, waar ook veel buitenlandse toeristen besmet zijn geraakt, is hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Daar zijn 22.264 personen positief getest op het virus. Van die groep zijn er 2.549 overleden.

De Italiaanse autoriteiten proberen met ingrijpende maatregelen de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. Zo hebben ze gekozen voor een lockdown. In Lombardije worden 114 militairen ingezet om ervoor te zorgen dat de bevolking zich aan de lockdown houdt.

