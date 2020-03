Steeds meer sporters, ook in Nederland, maken zich zorgen over hoe de grote verschillen in maatregelen tegen het coronavirus grote verschillen in trainingsmogelijkheden opleveren richting de Olympische Spelen in Tokio.

Fair play, een gelijk speelveld en gelijke kansen voor alle sporters waren woensdag belangrijke termen in een conferencecall van het internationaal olympisch comité (IOC) met vertegenwoordigers van atleten wereldwijd.

"Er zijn nu namelijk hele grote verschillen tussen landen", zegt Mieke Cabout, die als vicevoorzitter van de atletencommissie van sportkoepel NOC*NSF deelnam aan de telefonische vergadering, in gesprek met NU.nl. "De voorbereiding naar de Spelen toe is daarom heel ongelijk."

In Nederland zijn alle topsportfaciliteiten sinds afgelopen zondag gesloten, maar sporters mogen nog wel naar buiten om bijvoorbeeld te hardlopen of te fietsen. In landen als Frankrijk, Italië en Spanje moeten de meeste atleten helemaal binnen blijven, terwijl er, zeker buiten Europa, ook nog genoeg landen zijn waar topsporters amper restricties hebben bij hun trainingen.

"Het is zeker de vraag hoe eerlijk dat is", stelt Cabout. "Het verschilt ook per sport hoe lastig het is om je goed voor te bereiden; ik heb geen 50-meterbad of roeibaan in mijn tuin liggen."

De oud-waterpoloster, die in 2008 olympisch kampioen werd met Oranje, wijst in het kader van fair play ook op dopingcontroles. "Op het gebied van doping gaat er nu veel mis. Dat is niet gek, controleurs kunnen niet meer komen waar ze moeten zijn om te testen. Maar voor eerlijke concurrentie is dat wel heel belangrijk. Naast de vraag of het eerlijk wordt, is het ook de vraag of het schone Spelen worden."

'Goed dat er nog stip aan de horizon is'

Het IOC zet voorlopig samen met het Japanse organisatiecomité nog vol in op de Spelen tussen 24 juli en 9 augustus. IOC-president Thomas Bach riep potentiële olympiërs deze week dan ook op om zich 'gewoon' te blijven voorbereiden op Tokio 2020.

Volgens Cabout houden sporters hoop dat de Spelen kunnen doorgaan zoals gepland, maar worden er - onder meer via de atletenverenigingen - ook een flink aantal vraagtekens gezet bij de ingeslagen weg.

"Als er 1 procent kans is dat het doorgaat, dan zijn sporters daar zeker nog voor te motiveren. Ondanks alle onrust is er nog steeds een stip aan de horizon en het is goed dat die niet wordt weggehaald. Ik ben oud-topsporter en hoop uit de grond van mijn hart dat het doorgaat, want ik kan me niet indenken hoe het moet zijn als je je hiervoor vier jaar te blubber hebt getraind."

"Dat is de emotionele kant en die weegt zwaar", vervolgt Cabout. "Maar we moeten er ook rationeel naar kijken en kanttekeningen plaatsen. De kern daarvan is: hoe sneller er duidelijkheid komt, hoe beter. Niemand kan voorspellen wat er de komende weken gaat gebeuren, maar ik heb van het IOC niet het idee gekregen dat de Spelen 100 procent zeker doorgaan. Ook zij hebben natuurlijk vraagtekens."

